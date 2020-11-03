МИД России прокомментировал результаты всеобщих выборов в Танзании. Соответствующее заявление опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что 28 октября в Танзании прошли всеобщие выборы, в которых приняли участие 15 политических партий страны.

«По официальным данным Национальной избирательной комиссии Танзании, победителем президентских выборов стал действующий глава государства, председатель правящей Революционной партии (ЧЧМ) Дж. Магуфули, набравший 84,4% голосов избирателей. Президентом Занзибара избран кандидат от ЧЧМ Х. Мвиньи (76,3% голосов). Большинство мест в парламенте также получили представители Революционной партии», — говорится в сообщении.

В МИД рассказали, что «международные и региональные наблюдатели, в том числе от Африканского союза, Восточноафриканского сообщества (ВАС) и Сообщества развития Юга Африки (САДК), высоко оценили организацию прошедшего голосования, отметили его в целом свободный и открытый характер».

В ведомстве добавили, что в России «с удовлетворением восприняли успешное проведение выборов в ОРТ и подтверждают готовность к дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы и сотрудничества между Россией и Объединённой Республикой Танзанией».

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл переговоры с президентом ЦАР Фостен-Арканжем Туадерой.