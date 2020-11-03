На Восточном побережье США открылись избирательные участки

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Избирательные участки открылись на Восточном побережье США, в частности в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния.
На Восточном побережье США открылись избирательные участки
  • Reuters

Как сообщает ТАСС, через час избирательные участки начнут работу в других штатах на востоке страны и в столичном округе Колумбия.

Ранее CNN сообщил о результатах голосования на американских президентских выборах в посёлке Диксвилл-Нотч в штате Нью-Гэмпшир.

В Соединённых Штатах 3 ноября проходят президентские выборы, за пост главы государства борются действующий американский лидер, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп и кандидат от Демократической партии Джо Байден.

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