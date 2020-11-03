Генсек ООН осудил теракт в Вене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением стрельбы в Вене и выразил солидарность с австрийским народом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Генеральный секретарь (ООН. — RT) решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность организации с народом и правительством Австрии», — цитирует ТАСС сообщение.

Подчёркивается, что Гутерреш пристально следит за развитием ситуации в Вене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила соболезнования в связи с террористическим актом в Вене.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в столице Австрии находятся 15 пострадавших.