Генсек ООН осудил теракт в Вене

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступил с осуждением стрельбы в Вене и выразил солидарность с австрийским народом. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
Генсек ООН осудил теракт в Вене
  • Reuters

«Генеральный секретарь (ООН. — RT) решительно осуждает эти нападения и подтверждает солидарность организации с народом и правительством Австрии», — цитирует ТАСС сообщение.

Подчёркивается, что Гутерреш пристально следит за развитием ситуации в Вене.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также выразила соболезнования в связи с террористическим актом в Вене.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в столице Австрии находятся 15 пострадавших.

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