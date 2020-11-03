Захарова выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с террористическим актом в Вене. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.

«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!» — написала дипломат.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших.

По данным полиции, нападения происходили в шести частях города.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом.