Полиция Вены: террористы вели стрельбу в шести разных местах

Захарова выразила соболезнования в связи с терактом в Вене

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила соболезнования в связи с террористическим актом в Вене. Соответствующий пост она опубликовала в Facebook.
Захарова выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
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«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!» — написала дипломат.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших.

По данным полиции, нападения происходили в шести частях города. 

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом.

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