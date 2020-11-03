Захарова выразила соболезнования в связи с терактом в Вене
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«Посольство России в Вене находится в контакте с австрийскими компетентными органами для прояснения вопроса о гражданской принадлежности убитых и пострадавших в ходе теракта. Соболезнуем Австрии!» — написала дипломат.
Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших.
По данным полиции, нападения происходили в шести частях города.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом.