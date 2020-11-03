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Конгресс Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

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Конгресс Перу проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры.
Конгресс Перу инициировал начало процедуры импичмента президента
  • Reuters

«На виртуальном заседании принято ходатайство, объявляющее президента Республики Мартина Вискарру Корнехо морально недееспособным в соответствии со статьёй 113 Конституции», — указывается в сообщении законодательного органа в Twitter.

Ранее конгресс страны не поддержал импичмент президента Мартина Вискарры, предложение не набрало нужное количество голосов.

11 сентября конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности Вискарры в связи с «моральной неспособностью» занимать этот пост. 

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