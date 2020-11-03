Конгресс Перу инициировал начало процедуры импичмента президента

Конгресс Перу проголосовал за начало процедуры импичмента президента страны Мартина Вискарры.

«На виртуальном заседании принято ходатайство, объявляющее президента Республики Мартина Вискарру Корнехо морально недееспособным в соответствии со статьёй 113 Конституции», — указывается в сообщении законодательного органа в Twitter.

Ранее конгресс страны не поддержал импичмент президента Мартина Вискарры, предложение не набрало нужное количество голосов.

11 сентября конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности Вискарры в связи с «моральной неспособностью» занимать этот пост.