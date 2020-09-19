Конгресс Перу не поддержал импичмент президента Мартина Вискарры, предложение не набрало нужное количество голосов.

«Виртуальное заседание отклонило предложение об отстранении от должности президента республики Мартина Вискарры. 32 голоса за, 78 против при 15 воздержавшихся», — говорится в сообщении конгресса в Twitter.

При голосовании не было получено 87 голосов, необходимых для принятия решения об импичменте.

11 сентября конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента Мартина Вискарры в связи с «моральной неспособностью» занимать этот пост.