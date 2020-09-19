Конгресс Перу не поддержал импичмент президента
- Reuters
«Виртуальное заседание отклонило предложение об отстранении от должности президента республики Мартина Вискарры. 32 голоса за, 78 против при 15 воздержавшихся», — говорится в сообщении конгресса в Twitter.
При голосовании не было получено 87 голосов, необходимых для принятия решения об импичменте.
11 сентября конгресс Перу принял к рассмотрению проект резолюции об отстранении от должности президента Мартина Вискарры в связи с «моральной неспособностью» занимать этот пост.