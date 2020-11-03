Джонсон выразил соболезнования в связи с терактом в Вене

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил соболезнования народу Австрии в связи с трагическими событиями в Вене.

«Я глубоко потрясен страшными нападениями, произошедшими в Вене сегодня вечером. Мысли Великобритании сейчас с народом Австрии — мы стоим плечом к плечу с вами в борьбе против террора», — написал Джонсон в Twitter.

Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших.

По данным полиции, нападения происходили в шести частях города.

Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом.