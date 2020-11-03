Джонсон выразил соболезнования в связи с терактом в Вене
- Reuters
«Я глубоко потрясен страшными нападениями, произошедшими в Вене сегодня вечером. Мысли Великобритании сейчас с народом Австрии — мы стоим плечом к плечу с вами в борьбе против террора», — написал Джонсон в Twitter.
Ранее стало известно, что в больницах после стрельбы в Вене находятся 15 пострадавших.
По данным полиции, нападения происходили в шести частях города.
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене ужасным терактом.