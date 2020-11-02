В Италии число случаев коронавируса превысило 731 тысячу
В Италии за сутки выявили 22 253 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает Rai News со ссылкой на Министерство здравоохранения страны.
- Reuters
Отмечается, что всего в Италии выявили 731 588 случаев COVID-19.
За последние сутки скончались 233 пациента с коронавирусом, всего умерли 39 059 человек.
Ранее вирусолог профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.
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