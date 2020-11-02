Россиянин приговорён к восьми годам тюрьмы в США за кибермошенничество

Россиянин Александр Бровко приговорён к восьми годам тюрьмы в США за причастность к кибепреступлению, которое привело к ущербу в размере $100 млн. Об этом сообщили в американском Министерстве юстиции.

Как уточняется, 36-летний Бровко, бывший гражданин Чехии, в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения «банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств».

Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для «русскоязычных киберпреступников».

«Более десяти лет Бровко был причастен к схеме получения доступа к личной и финансовой информации американцев, это привело к предполагаемым убыткам на сумму более $100 млн», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан Рэббит из уголовного отдела Министерства юстиции.

26 августа Минюст США сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова.

Его подозревают в сговоре с целью совершения киберпреступления. По заявлению ведомства, мужчина «пытался внедрить вредоносное ПО» в компьютерную сеть компании из Невады.