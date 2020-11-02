Россиянин приговорён к восьми годам тюрьмы в США за кибермошенничество
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- РИА Новости
Как уточняется, 36-летний Бровко, бывший гражданин Чехии, в феврале признал себя виновным в сговоре с целью совершения «банковского мошенничества и мошенничества с использованием электронных средств».
Согласно судебным документам, Бровко был активным участником нескольких онлайн-форумов, предназначенных для «русскоязычных киберпреступников».
«Более десяти лет Бровко был причастен к схеме получения доступа к личной и финансовой информации американцев, это привело к предполагаемым убыткам на сумму более $100 млн», — заявил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора Брайан Рэббит из уголовного отдела Министерства юстиции.
26 августа Минюст США сообщил об аресте 27-летнего россиянина Егора Крючкова.
Его подозревают в сговоре с целью совершения киберпреступления. По заявлению ведомства, мужчина «пытался внедрить вредоносное ПО» в компьютерную сеть компании из Невады.