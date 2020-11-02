В Египте заявили о заинтересованности в вакцине «Спутник V»

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Глава египетского МИД Самех Шукри в интервью телеканалу «Россия 24» заявил, что в Египте «очень заинтересованы» в разработанной в России вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V».
В Египте заявили о заинтересованности в вакцине «Спутник V»
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Мы очень заинтересованы в разработанной в России вакцине от коронавируса. Мы ценим те институты, которые смогли создать эту вакцину, и готовность предоставить её дружественным странам для защиты человечества от пандемии. Мы находимся в постоянном контакте с медицинскими учреждениями и органами власти, чтобы решить все вопросы по поставкам этой вакцины после проведения всех клинических испытаний», — сообщил Шукри.

Ранее РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».

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