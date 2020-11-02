Заместители глав МИД России и Ирана провели переговоры
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Стороны обсудили проблематику «интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сотрудничества ЕАЭС — Иран, развитие транспортных коридоров, актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия на площадках международных финансовых организаций».
Также министры обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и «возможности координации в профильных многосторонних форматах, а также перспективы сотрудничества по противодействию COVID-19».
Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.