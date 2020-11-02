Заместители глав МИД России и Ирана провели переговоры

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Замминистра иностранных дел России Александр Панкин провёл встречу в формате видеоконференции с замглавы иранского МИД Голямрезой Ансари.
Заместители глав МИД России и Ирана провели переговоры
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили проблематику «интеграционных процессов в рамках ЕАЭС и сотрудничества ЕАЭС — Иран, развитие транспортных коридоров, актуальные вопросы российско-иранского взаимодействия на площадках международных финансовых организаций».

Также министры обсудили ситуацию на мировых энергетических рынках и «возможности координации в профильных многосторонних форматах, а также перспективы сотрудничества по противодействию COVID-19».

Ранее сообщалось, что замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

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