Рябков встретился с замминистра иностранных дел Ирана

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Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.
Рябков встретился с замминистра иностранных дел Ирана
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «основное внимание было уделено развитию ситуации в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), вопросам взаимодействия России и Ирана, а также других участников СВПД в интересах его сохранения и полноформатного выполнения».

Также стороны обсудили «некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее сообщалось, что представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, а также вопрос расширения географии полётов после снятия карантинных ограничений.

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