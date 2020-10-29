Рябков встретился с замминистра иностранных дел Ирана

Замглавы МИД России Сергей Рябков провёл встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что «основное внимание было уделено развитию ситуации в связи с Совместным всеобъемлющим планом действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД), вопросам взаимодействия России и Ирана, а также других участников СВПД в интересах его сохранения и полноформатного выполнения».

Также стороны обсудили «некоторые другие вопросы, представляющие взаимный интерес».

Ранее сообщалось, что представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, а также вопрос расширения географии полётов после снятия карантинных ограничений.