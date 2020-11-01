Число жертв в результате землетрясения в Турции увеличилось до 69

Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире увеличилось до 69, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.

По последней информации, ещё 949 человек пострадали, в больницах остаются 220 из них.

Ранее сообщалось о 64 погибших и 940 пострадавших в результате землетрясения в Турции.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.