Число жертв в результате землетрясения в Турции увеличилось до 69
Число погибших в результате землетрясения в турецком Измире увеличилось до 69, сообщает Anadolu со ссылкой на Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям республики.
- Reuters
По последней информации, ещё 949 человек пострадали, в больницах остаются 220 из них.
Ранее сообщалось о 64 погибших и 940 пострадавших в результате землетрясения в Турции.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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