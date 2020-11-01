Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 58
Число погибших в результате землетрясения в Турции достигло 58, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.
- Reuters
#BREAKING Death toll from earthquake in Turkey rises to 58, says Turkish president— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) November 1, 2020
Ранее сообщалось о 55 погибших.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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