СМИ сообщили о гибели двух человек при нападении в Квебеке

В канадском Квебеке в результате нападения неизвестного два человека погибли и ещё пятеро госпитализированы, сообщает Radio Canada. Как заявили в полиции, подозреваемый в серии вооружённых нападений задержан.

Reuters

La police de Québec confirme deux décès et cinq blessés après de multiples agressions armées dans le Vieux-Québec https://t.co/96DH8ydgNr — Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) November 1, 2020 Как отмечает CBC, полиция разыскивала вооружённого холодным оружием мужчину «в средневековой одежде». ЧП произошло недалеко от Национального собрания Квебека. Позднее местная полиция в Twitter сообщила о задержании подозреваемого. 29 октября вооружённый ножом мужчина совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате погибли три человека.