СМИ сообщили о гибели двух человек при нападении в Квебеке

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В канадском Квебеке в результате нападения неизвестного два человека погибли и ещё пятеро госпитализированы, сообщает Radio Canada. Как заявили в полиции, подозреваемый в серии вооружённых нападений задержан.
СМИ сообщили о гибели двух человек при нападении в Квебеке
  • Reuters

Как отмечает CBC, полиция разыскивала вооружённого холодным оружием мужчину «в средневековой одежде». ЧП произошло недалеко от Национального собрания Квебека.

Позднее местная полиция в Twitter сообщила о задержании подозреваемого.

29 октября вооружённый ножом мужчина совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате погибли три человека.

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