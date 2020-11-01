СМИ сообщили о гибели двух человек при нападении в Квебеке
- Reuters
La police de Québec confirme deux décès et cinq blessés après de multiples agressions armées dans le Vieux-Québec https://t.co/96DH8ydgNr— Radio-Canada Info (@RadioCanadaInfo) November 1, 2020
Как отмечает CBC, полиция разыскивала вооружённого холодным оружием мужчину «в средневековой одежде». ЧП произошло недалеко от Национального собрания Квебека.
Позднее местная полиция в Twitter сообщила о задержании подозреваемого.
29 октября вооружённый ножом мужчина совершил нападение на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце, в результате погибли три человека.