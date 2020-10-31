Эрдоган отправляется в Измир

Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган отправляется в пострадавший от землетрясения город Измир. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.

Reuters

«Президент направляется из Вана в Измир», — сообщили в администрации. Ранее сообщалось, что 28 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции. 30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.