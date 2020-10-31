Эрдоган отправляется в Измир
Турецкий лидер Тайип Реджеп Эрдоган отправляется в пострадавший от землетрясения город Измир. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на администрацию турецкого лидера.
- Reuters
«Президент направляется из Вана в Измир», — сообщили в администрации.
Ранее сообщалось, что 28 человек погибли в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции.
30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6.
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