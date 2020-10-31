Премьер Греции отправится на пострадавший от землетрясения Самос
- Reuters
Отмечается, что обращение Мицотакиса к гражданам страны будет передано в 12:00 по местному времени.
«Сразу после этого премьер-министр будет на Самосе, пострадавшем от землетрясения», — цитирует РИА Новости пресс-службу главы правительства.
Землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос.
Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Кириакосу Мицотакису в связи с последствиями землетрясения в Эгейском море.