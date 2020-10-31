Премьер Греции отправится на пострадавший от землетрясения Самос

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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис отправится на остров Самос, который пострадал от сильного землетрясения.
Премьер Греции отправится на пострадавший от землетрясения Самос
  • Reuters

Отмечается, что обращение Мицотакиса к гражданам страны будет передано в 12:00 по местному времени.

«Сразу после этого премьер-министр будет на Самосе, пострадавшем от землетрясения», — цитирует РИА Новости пресс-службу главы правительства.

Землетрясение произошло в пятницу, 30 октября, в Эгейском море недалеко от греческого острова Самос.

Ранее российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования Кириакосу Мицотакису в связи с последствиями землетрясения в Эгейском море.

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