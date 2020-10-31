Путин выразил соболезнования премьеру Греции после землетрясения

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Греции Кириакосу Мицотакису в связи с последствиями землетрясения в Эгейском море.

«Уважаемый господин премьер-министр, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями землетрясения в Эгейском море, которое затронуло ряд греческих островов», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Путин также передал слова сочувствия всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия жителям Греции и пожелал скорейшего восстановления районов страны, которым нанесён ущерб.

Накануне Путин выразил соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями после землетрясения.