В Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения

В Турции после землетрясения в провинции Измир на западе страны спасены 100 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие власти.

Reuters

#BREAKING A total of 100 people rescued after earthquake hit Turkey's Aegean Izmir province, according to officials — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020 Как уточняет агентство, число пострадавших превышает 800. По последним данным, в результате землетрясения погибли 25 человек.