В Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения
В Турции после землетрясения в провинции Измир на западе страны спасены 100 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие власти.
- Reuters
#BREAKING A total of 100 people rescued after earthquake hit Turkey's Aegean Izmir province, according to officials— ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) October 31, 2020
Как уточняет агентство, число пострадавших превышает 800.
По последним данным, в результате землетрясения погибли 25 человек.
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