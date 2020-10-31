В Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения

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В Турции после землетрясения в провинции Измир на западе страны спасены 100 человек. Об этом сообщает Anadolu со ссылкой на турецкие власти.
В Турции сообщили о спасении 100 человек после землетрясения
  • Reuters

Как уточняет агентство, число пострадавших превышает 800.

По последним данным, в результате землетрясения погибли 25 человек.

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