Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 5,5 млн

В Бразилии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 22 282 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 5 516 658 случаев COVID-19.

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