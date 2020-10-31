Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 5,5 млн

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В Бразилии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 22 282 человек. Всего за время пандемии в стране зафиксировано 5 516 658 случаев COVID-19.
Число случаев коронавируса в Бразилии превысило 5,5 млн
  • © REUTERS/Adriano Machado

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бразильский Минздрав.

За минувшие сутки скончались 508 заболевших коронавирусом.

Общее число летальных случаев, связанных с COVID-19, в Бразилии составило 159 477.

Ещё 4 966 264 вылечились после коронавируса.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали документы для регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» в Бразилии.

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