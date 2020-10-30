РФПИ заявил о подаче документов на регистрацию «Спутник V» в Бразилии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство бразильского штата Парана подали в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии комплект документов для регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V».

Об этом сообщили в РФПИ.

«РФПИ, компания Uniao Quimica Farmaceutica Nacional и правительство штата Парана сообщают о предварительной подаче в Национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (ANVISA) комплекта документов для регистрации российской вакцины «Спутник V», — сообщили в фонде.

Отмечается, что документы направили в ANVISA 29 октября.

Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что «регистрация позволит в ближайшее время приступить к производству, а также распространению вакцины на территории Бразилии».

Ранее РФПИ направил во Всемирную организацию здравоохранения заявки на ускоренную процедуру регистрации вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Завлабораторией Госколлекции вирусов центра им. Гамалеи Инна Должикова в беседе с URA.RU рассказала о вакцине «Спутник V».