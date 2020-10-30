Российская туристка рассказала о землетрясении в Турции

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Российская туристка рассказала подробности о землетрясении в Турции.
Российская туристка рассказала о землетрясении в Турции
  • Reuters

«В Измире землетрясение и потоп. Мы ехали на машине с подругой в кафе, встали на светофоре, чувствуем, что машину всю затрясло. Думали, она перевернётся. Мы сначала не поняли, что такое», — заявила Полина в беседе с сайтом «Москва 24».

По её словам, они решили, что водитель решил пошутить, но потом им сказали, что это было землетрясение.

«Смотрим, вокруг люди все выбегают в шоке, в панике, все звонят кому-то, из окон вылезают... Но с нами всё в порядке, слава богу. Сама я в большом страхе и шоке», — добавила она.

30 октября у берегов Измира произошло землетрясение магнитудой 6,6. 

По последним данным, погибли 12 человек, пострадали 522.

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