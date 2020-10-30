Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы

Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах, которые должны состояться в декабре.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова.

«Российской стороной получено приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами в этой стране 6 декабря», — сообщил дипломат.

По его словам, «в настоящее время состав российской делегации находится в стадии формирования».

«Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей», — добавил он.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовится «более тысячи боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.