Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы

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Россия получила приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы выступить наблюдателем на парламентских выборах, которые должны состояться в декабре.
Венесуэла пригласила Россию наблюдателем на парламентские выборы
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на посла в Каракасе Сергея Мелик-Багдасарова.

«Российской стороной получено приглашение Национального избирательного совета Венесуэлы принять участие в наблюдении за парламентскими выборами в этой стране 6 декабря», — сообщил дипломат.

По его словам, «в настоящее время состав российской делегации находится в стадии формирования».

«Венесуэльские власти и оппозиционные партии, выставившие своих кандидатов на выборы, проявляют большую заинтересованность в прибытии как можно большего количества иностранных наблюдателей», — добавил он.

Ранее венесуэльский президент Николас Мадуро заявил, что в Колумбии готовится «более тысячи боевиков», которые планируют «саботировать политический и избирательный климат» в стране.

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