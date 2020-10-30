Еврокомиссия назвала условие для поставки вакцины от коронавируса в ЕС

Производители вакцин от коронавирусной инфекции, которые желают запустить продукцию в ЕС, должны пройти все предусмотренные в союзе стадии проверки и сертификации. Об этом сообщил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

Во время брифинга у него спросили про возможную покупку рядом стран ЕС вакцин у других государств, в частности у России и Китая.

«Любая вакцина, которая будет распространяться на территории ЕС, должна соответствовать принятым в ЕС нормам качества и пройти все необходимые этапы разрешения в ЕС», — цитирует РИА Новости Мамера.

Он пояснил, что купить вакцину в третьей стране и использовать её в ЕС, если этот продукт не был сертифицирован, невозможно.

Кроме того, он рассказал, что ЕС ведёт переговоры о вакцинах, производящихся в Европе.

«Мы не ведём переговоры ни с Россией, ни с Китаем, ни с компаниями в этих странах. В этом заключается европейская стратегия по вакцинации, и все государства ЕС решили принять участие в данном процессе», — добавил он.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отмечала, что cтраны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно и на одинаковых условиях.

В конце августа RT писал, что депутат Европарламента Николас Гонсалес Касарес направил в ЕК запрос, в котором поинтересовался, рассматривают ли в комиссии возможность закупки российской вакцины.