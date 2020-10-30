В Колумбии за сутки выявили более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом

За прошедшие сутки общее число случаев заболевания коронавирусом в Колумбии возросло на 11 187 и достигло 1 053 122.

Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.

Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 30 926.

С момента начала пандемии в стране выздоровели более 950 тыс. пациентов с коронавирусом.

Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».