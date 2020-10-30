В Колумбии за сутки выявили более 11 тысяч случаев заболевания коронавирусом
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Об этом сообщается на странице Министерства здравоохранения и социальной защиты Колумбии в Twitter.
Общее число летальных исходов в стране увеличилось до 30 926.
С момента начала пандемии в стране выздоровели более 950 тыс. пациентов с коронавирусом.
Ранее главный исполнительный директор фармкомпании-разработчика «Промомед» Андрей Младенцев рассказал, что около 50 стран мира, в том числе Колумбия, проявляют интерес к российскому препарату от коронавируса «Арепливир».