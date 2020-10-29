Президент Болгарии ушёл на карантин

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Президент Болгарии Румен Радев перешёл на удаленную работу из-за контакта с инфицированным коронавирусом.
Президент Болгарии ушёл на карантин
  • Reuters

«У главного секретаря президента Димитра Стоянова в четверг выявлен положительный тест на коронавирус, последний раз в контакте с сотрудниками администрации он был 23 октября. Президент и сотрудники, с которыми он (Стоянов) общался, переходят на самоизоляцию и дистанционный режим работы по предписанию санитарных властей», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы государства.

Отмечается, что приняты все меры для нормального функционирования администрации президента Болгарии.

Ранее премьер-министр Болгарии Бойко Борисов сообщил, что его тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 показал положительный результат.

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