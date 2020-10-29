Патрушев провёл переговоры с главой МИД Египта

Секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев провёл встречу в Москве с главой МИД Египта Самехом Шукри. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ России.

Отмечается, что стороны обсудили «различные аспекты российско-египетского взаимодействия в сфере безопасности».

«Отдельное внимание уделено сотрудничеству на антитеррористическом треке и в сфере противодействия распространению коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Сообщается, что Патрушев и Шукри «отметили близость подходов Москвы и Каира по ключевым глобальным и региональным проблемам, выразив удовлетворение высоким уровнем российско-египетского взаимодействия в духе межгосударственного Договора о всестороннем партнёрстве и стратегическом сотрудничестве».

Ранее сообщалось, что Шукри прибыл с официальным визитом в Москву.