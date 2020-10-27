Глава МИД Египта прибыл в Россию

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Министр иностранных дел Египта Самех Шукри прибыл с официальным визитом в Москву.
Глава МИД Египта прибыл в Россию
  • © Фото предоставлено пресс-службой МИД Египта

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя внешнеполитического ведомства арабской республики.

Отмечается, что целью переговоров станет обсуждение двусторонних отношений и координация по наиболее важным региональным вопросам, вызывающим озабоченность Каира и Москвы.

Речь идёт о вопросах по мирным усилиям на Ближнем Востоке и ситуации в Ливии и Сирии, Йемене, а также в Ливане.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Египта Самехом Шукри.

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