СМИ сообщили о третьем погибшем после нападения в Ницце

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RT
Число погибших в результате нападения с ножом во французской Ницце достигло трёх, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.
СМИ сообщили о третьем погибшем после нападения в Ницце
  • ©Eric Ciotti
  • Twitter

Как уточняется, нападение произошло в церкви Нотр-Дам.

Ранее стало известно о двух погибших и нескольких раненных при нападении в Ницце.

Предполагаемый нападавший задержан.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter, написал, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.

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