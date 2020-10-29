СМИ сообщили о третьем погибшем после нападения в Ницце
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ALERTE INFO - Nice: le bilan s'alourdit à trois morts après une attaque au couteau près d'une église https://t.co/X0jJnnC7Ojpic.twitter.com/r02OPPOaSb— BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020
Как уточняется, нападение произошло в церкви Нотр-Дам.
Ранее стало известно о двух погибших и нескольких раненных при нападении в Ницце.
Предполагаемый нападавший задержан.
Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter, написал, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.