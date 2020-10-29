СМИ сообщили о третьем погибшем после нападения в Ницце

Число погибших в результате нападения с ножом во французской Ницце достигло трёх, сообщает BFMTV со ссылкой на источник в полиции.

ALERTE INFO - Nice: le bilan s'alourdit à trois morts après une attaque au couteau près d'une église https://t.co/X0jJnnC7Ojpic.twitter.com/r02OPPOaSb — BFMTV (@BFMTV) October 29, 2020

Как уточняется, нападение произошло в церкви Нотр-Дам.

Ранее стало известно о двух погибших и нескольких раненных при нападении в Ницце.

Предполагаемый нападавший задержан.

Мэр Ниццы Кристиан Эстрози на своей странице в Twitter, написал, что все обстоятельства произошедшего указывают на то, что нападение является террористическим актом.