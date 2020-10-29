Более 400 тысяч жителей в Луизиане остались без света из-за урагана
Более 400 тыс. жителей в американском штате Луизиана остались без света из-за урагана «Зета». Об этом свидетельствуют данные портала poweroutage.us, который занимается мониторингом ситуации с энергоснабжением в стране.
- © REUTERS/Kathleen Flynn
По информации на 03:38 мск, в Луизиане без электричества остались 446 619 жителей.
Ранее ураган «Зета» достиг побережья американского штата Луизиана.
В связи с приближением стихии губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс объявил в штате режим ЧС.
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