Более 400 тысяч жителей в Луизиане остались без света из-за урагана

Короткая ссылка
Более 400 тыс. жителей в американском штате Луизиана остались без света из-за урагана «Зета». Об этом свидетельствуют данные портала poweroutage.us, который занимается мониторингом ситуации с энергоснабжением в стране.
Более 400 тысяч жителей в Луизиане остались без света из-за урагана
  • © REUTERS/Kathleen Flynn

По информации на 03:38 мск, в Луизиане без электричества остались 446 619 жителей.

Ранее ураган «Зета» достиг побережья американского штата Луизиана.

В связи с приближением стихии губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс объявил в штате режим ЧС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить