Более 400 тысяч жителей в Луизиане остались без света из-за урагана

Более 400 тыс. жителей в американском штате Луизиана остались без света из-за урагана «Зета». Об этом свидетельствуют данные портала poweroutage.us, который занимается мониторингом ситуации с энергоснабжением в стране.

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По информации на 03:38 мск, в Луизиане без электричества остались 446 619 жителей. Ранее ураган «Зета» достиг побережья американского штата Луизиана. В связи с приближением стихии губернатор Луизианы Джон Бэл Эдвардс объявил в штате режим ЧС.