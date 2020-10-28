Главы МИД России и Франции провели переговоры по телефону

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонные переговоры с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Об этом говорится на сайте МИД России.

«В ходе беседы министры обстоятельно обсудили развитие ситуации в зоне нагорнокарабахского конфликта, выразили серьёзную озабоченность в связи с непрекращающимися широкомасштабными боевыми действиями и призвали противоборствующие стороны к скорейшему и полному прекращению огня и деэскалации напряжённости», — указывается в заявлении.

Также Лавров и Дриан рассмотрели ряд актуальных вопросов двусторонней повестки дня.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом заявил, что безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией.