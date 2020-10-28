Макрон: безопасность Европы невозможна без доверия в отношениях с Россией
- Reuters
«Мы также говорили об отношениях с Россией. Безопасность в Европе не может быть гарантирована без постепенного восстановления доверия в отношениях с Россией», — приводит РИА Новости слова Макрона.
Он отметил, что количество вопросов в сфере безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, увеличивается. Он привёл примеры Нагорного Карабаха и Белоруссии.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин детально обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.