Макрон: безопасность Европы невозможна без доверия в отношениях с Россией

Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом заявил, что безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией.

«Мы также говорили об отношениях с Россией. Безопасность в Европе не может быть гарантирована без постепенного восстановления доверия в отношениях с Россией», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Он отметил, что количество вопросов в сфере безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, увеличивается. Он привёл примеры Нагорного Карабаха и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин детально обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.