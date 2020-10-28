Макрон: безопасность Европы невозможна без доверия в отношениях с Россией

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Президент Франции Эммануэль Макрон после встречи в Париже с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом заявил, что безопасность в Европе не может быть гарантирована без восстановления доверия в отношениях с Россией.
Макрон: безопасность Европы невозможна без доверия в отношениях с Россией
  • Reuters

«Мы также говорили об отношениях с Россией. Безопасность в Европе не может быть гарантирована без постепенного восстановления доверия в отношениях с Россией», — приводит РИА Новости слова Макрона.

Он отметил, что количество вопросов в сфере безопасности, которые необходимо обсуждать с Москвой, увеличивается. Он привёл примеры Нагорного Карабаха и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин детально обсудил с президентом Франции Эммануэлем Макроном ситуацию в Нагорном Карабахе.

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