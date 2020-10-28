Американский астронавт вступит в Космические силы США на борту МКС

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Американский астронавт Майкл Хопкинс присягнёт Космическим силам США, находясь на борту Международной космической станции (МКС).
Американский астронавт вступит в Космические силы США на борту МКС
  • ©Роскосмос

Об этом сообщает SpaceNews со ссылкой на командующего Космическими силами Джона Рэймонда.

«Если всё пойдёт хорошо, мы планируем зачислить его в Космические силы прямо на МКС», — сказал он.

Уточняется, что Хопкинс добровольно решил перейти в Космические силы.

Как указывает портал, запуск к МКС пилотируемого космического корабля Crew Dragon с экипажем под командованием Майкла Хопкинса запланирован на 14 ноября.

Ранее глава командования космических операций генерал-майор Джон Шоу заявил, что в будущем Соединённые Штаты могут разместить своих военных за пределами Земли.

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