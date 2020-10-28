Эрдоган обвинил Россию в «нападении» на лагерь оппозиции в Сирии

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Россия совершила «нападение на расположенный в районе Идлиба учебный лагерь оппозиции». Об этом сообщает РИА Новости.
Эрдоган обвинил Россию в «нападении» на лагерь оппозиции в Сирии
  • Reuters

По словам главы государства, это «говорит об отсутствии желания там устойчивого мира и спокойствия».

Ранее сирийские СМИ писали, что в результате удара по тренировочному лагерю террористической группировки близ города Харем недалеко от турецкой границы погибли более 40 боевиков, не менее 60 были ранены.

27 октября Эрдоган и российский лидер Владимир Путин обсудили по телефону взаимодействие на сирийском направлении.

Как отметили в Кремле, стороны подчеркнули важность совместных усилий в целях выполнения имеющихся договорённостей по стабилизации в Идлибе и Заевфратье.

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