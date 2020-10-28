Индия продлила ограничения на международные пассажирские авиарейсы

Власти Индии приняли решение продлить ограничения на международные пассажирские авиарейсы до 30 ноября из-за ситуации с коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Управления гражданской авиации Индии.

«Компетентные органы продлили срок действия циркуляра, изданного в связи с введением ограничений на поездки в отношении регулярных международных коммерческих авиаперевозок в Индию и из неё, до 23:59 по местному времени 30 ноября», — говорится в заявлении.

Уточняется, что данная мера не распространяется на грузовые перевозки и рейсы, специально одобренные главным управлением.

Ранее в Росавиации рассказали об уровне пассажиропотока аэропортов Москвы.