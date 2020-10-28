В Росавиации рассказали об уровне пассажиропотока аэропортов Москвы

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Пассажиропоток аэропортов Москвы — Шереметьево, Домодедово и Внуково — в сентябре снизился на 42,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 5,7 млн человек, в период с января по сентябрь этот показатель сократился на 52,8%, до 40 млн.
В Росавиации рассказали об уровне пассажиропотока аэропортов Москвы
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.

Отмечается, что перевозки на внутренних рейсах в сентябре сократились на 3,6%, до 4,6 млн, на международных — на 79,1%, до 1 млн пассажиров.

За девять месяцев пассажиропоток на внутренних линиях упал на 32,5% — до 27 млн, на международных — на 74,1%, до 9,9 млн человек.

Ранее оперативный штаб со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина объявил о возобновлении авиасообщения с тремя странами.

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