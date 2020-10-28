В Росавиации рассказали об уровне пассажиропотока аэропортов Москвы
- АГН «Москва»
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Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные Росавиации.
Отмечается, что перевозки на внутренних рейсах в сентябре сократились на 3,6%, до 4,6 млн, на международных — на 79,1%, до 1 млн пассажиров.
За девять месяцев пассажиропоток на внутренних линиях упал на 32,5% — до 27 млн, на международных — на 74,1%, до 9,9 млн человек.
Ранее оперативный штаб со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина объявил о возобновлении авиасообщения с тремя странами.