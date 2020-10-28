Акула напала на украинцев в Египте

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Акула совершила нападение на украинских туристов в Египте, пострадали три человека.
Акула напала на украинцев в Египте
  • Pixabay

Об этом пишет Egypt Independent, ссылаясь на министра окружающей среды Египта Ясмина Фуада.

Нападение произошло в нацпарке Рас-Мохаммед на юге Синайского полуострова.

Пострадали двое украинских туристов — мать и сын, которые занимались сноркелингом, а также сопровождавший их гид.

Отмечается, что нападение совершила длиннокрылая акула, которая вела себя неестественно агрессивно по отношению к людям.

Фуад принял решение приостановить всю человеческую деятельность в непосредственной близости от места нападения — в соответствии с международной практикой в случае нападения акул на людей. 

Ранее сообщалось, что в Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы.

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