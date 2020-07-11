В Австралии 17-летний сёрфер погиб при нападении акулы

В австралийском штате Новый Южный Уэльс закрыли несколько пляжей после того, как на 17-летнего сёрфера напала акула. Юношу пытались спасти, однако он скончался от травм.

Как сообщили в полиции, инцидент произошёл на пляже Вули рядом с Графтоном.

На помощь сёрферу направились несколько человек, однако после того, как ему оказали первую помощь, он скончался из-за серьёзных повреждений ног.

4 июля сообщалось, что у побережья австралийского острова Фрейзер мужчина погиб из-за нападения акулы.

В феврале на пляже Паунуи в Новой Зеландии 60-летний сёрфер смог спастись во время нападения большой белой акулы: мужчина ударил её в глаз и сумел добраться до пляжа, отделавшись незначительными порезами.