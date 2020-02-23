В Новой Зеландии сёрфер обматерил акулу и ударил её в глаз

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В Новой Зеландии на пляже Паунуи 60-летний сёрфер спасся во время нападения большой белой акулы с помощью мата и удара кулаком ей в глаз.
В Новой Зеландии сёрфер обматерил акулу и ударил её в глаз
  • Pixabay

Об этом сообщает Sky News.

Ник Миноуг из Окленда рассказал, что при нападении акула зажала зубами часть его доски для сёрфа. Мужчина слышал о том, что акулы боятся ударов по глазам и носу, и решил применить этот приём на практике.

Он закричал на акулу матом, прицелился и ударил ей в направлении глаза, однако промахнулся. 

«Затем я отвёл кулак назад, крикнул «Убирайся!» снова и ударил точно в глаз. Глаз у неё довольно большой, в три кулака (размером)», — поделился впечатлениями сёрфер.

По словам Миноуга, удар возымел действие на хищника: акула разжала держащие доску челюсти, оставила сёрфера в покое и уплыла в океан.

Мужчина благополучно добрался до берега. Он отметил, что отделался незначительными порезами, а ситуация могла обернуться худшими последствиями.

В 2017 году сёрфер в Австралии также спасся от нападения большой белой акулы, ударив хищника.

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