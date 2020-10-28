Лавров оценил отношения России с Боснией и Герцеговиной

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Глава российского МИД Сергей Лавров в интервью боснийско-сербской газете «Глас Српске» оценил отношения России с Боснией и Герцеговиной.
Лавров оценил отношения России с Боснией и Герцеговиной
  • © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ

Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Он заявил, что охарактеризовал бы отношения с Боснией и Герцеговиной как «дружественное партнёрство». 

«За относительно непродолжительный период времени совместными усилиями действительно удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения, взаимопонимания по широкому кругу вопросов. У нас нет нерешённых проблем», — отметил министр.

По его словам, между странами «поддерживается продвинутый политический диалог, оказывается взаимная поддержка на многосторонних площадках», развивается практическая кооперация, «налажено разветвлённое культурно-гуманитарное взаимодействие». 

«Налицо глубокий взаимный интерес к наращиванию всестороннего сотрудничества», — добавил глава МИД.

В апреле в Минобороны России сообщили, что российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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