Лавров оценил отношения России с Боснией и Герцеговиной
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Текст интервью опубликован на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Он заявил, что охарактеризовал бы отношения с Боснией и Герцеговиной как «дружественное партнёрство».
«За относительно непродолжительный период времени совместными усилиями действительно удалось выстроить устойчивую систему связей на основе прагматизма, взаимного уважения, взаимопонимания по широкому кругу вопросов. У нас нет нерешённых проблем», — отметил министр.
По его словам, между странами «поддерживается продвинутый политический диалог, оказывается взаимная поддержка на многосторонних площадках», развивается практическая кооперация, «налажено разветвлённое культурно-гуманитарное взаимодействие».
«Налицо глубокий взаимный интерес к наращиванию всестороннего сотрудничества», — добавил глава МИД.
В апреле в Минобороны России сообщили, что российские военные специалисты выполнили задачи в рамках оказания помощи Боснии и Герцеговине в борьбе с коронавирусной инфекцией.