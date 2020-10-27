Свыше 69 миллионов человек досрочно проголосовали на выборах в США

Более 69 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах.

Такие данные опубликованы на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом.

Согласно его подсчётам, более 46 млн избирателей проголосовали по почте, более 23 млн — лично.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил о своём лидерстве в президентской гонке.