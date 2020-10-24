Американский лидер Дональд Трамп заявил о своём лидерстве в президентской гонке. Об этом сообщает пресс-пул Белого дома.

«Я думаю, что мы выигрываем. Мы выигрываем с отрывом. Это (предвыборный митинг в штате Флорида. — RT) не было выступлением того, кто находится на втором месте, верно?» — приводит ТАСС его слова.

Трамп утверждает, что его предвыборная кампания продвинулась гораздо дальше, чем четыре года назад.

Ранее американский лидер во время предвыборных дебатов заявил, что его соперник на президентских выборах Джо Байден получал российские деньги через президента России Владимира Путина.