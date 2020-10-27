Музеи Нидерландов усилили меры безопасности после краж артефактов нацистов

Военные музеи в Нидерландах усилили меры безопасности в связи с кражами экспонатов, связанных с нацистской Германией, пишет The Guardian.

Сообщается, что две недели назад были украдены экспонаты стоимостью в сотни тысяч евро из музея в Оссендрехте. Среди похищенных вещей были комплекты униформы солдат СС, парашюты, огнестрельное оружие. В августе из музея в городе Бек украли редкие и ценные экспонаты на сумму около €1,5 миллиона.

Отмечается, что в ответ на кражи некоторые музеи сняли с экспозиций наиболее ценные предметы или ввели более строгие меры безопасности.

Уточняется, что экспонаты, связанные с участниками Антигитлеровской коалиции, остаются нетронутыми, крадут только вещи нацистов. Полиция ведёт расследование.

Ранее сообщалось, что в Берлине около 70 экспонатов музеев античного и современного искусства, расположенных на Музейном острове, повреждены неизвестными.