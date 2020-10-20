СМИ: В музеях Берлина экспонаты повредили неизвестные вандалы
- Reuters
Об этом говорится в совместном расследовании еженедельника Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk.
Отмечается, что нападение произошло 3 октября, но общественность не была проинформирована о случившемся.
Неизвестные облили по меньшей мере 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее маслянистой жидкостью. Повреждены древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века.
Полиция Берлина ведёт расследование.
Ранее в Миассе завели дело о вандализме после инцидента с памятником Ленину.