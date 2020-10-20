СМИ: В музеях Берлина экспонаты повредили неизвестные вандалы

В Берлине около 70 экспонатов музеев античного и современного искусства, расположенных на Музейном острове, повреждены неизвестными.

Об этом говорится в совместном расследовании еженедельника Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk.

Отмечается, что нападение произошло 3 октября, но общественность не была проинформирована о случившемся.

Неизвестные облили по меньшей мере 70 объектов в Пергамском музее, Новом музее и Старой национальной галерее маслянистой жидкостью. Повреждены древнеегипетские саркофаги, каменные скульптуры и картины XIX века.

Полиция Берлина ведёт расследование.

Ранее в Миассе завели дело о вандализме после инцидента с памятником Ленину.