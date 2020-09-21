В Миассе завели дело о вандализме после инцидента с памятником Ленину

Уголовное дело по статье «Вандализм» возбудили в городе Миасс Челябинской области, где неизвестный облил краской памятник Владимиру Ленину.

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК России («Вандализм») УМВД по городу Миасс. Полицией проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ГУМВД.

18 сентября в соцсетях была размещена фотография установленного в городе памятника Владимиру Ленину, облитого красной краской, а также со сделанной красной краской надписью.

Памятник уже оскверняли в 2015 году.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы.