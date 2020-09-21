В Миассе завели дело о вандализме после инцидента с памятником Ленину

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Уголовное дело по статье «Вандализм» возбудили в городе Миасс Челябинской области, где неизвестный облил краской памятник Владимиру Ленину.
В Миассе завели дело о вандализме после инцидента с памятником Ленину
  • РИА Новости

«По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК России («Вандализм») УМВД по городу Миасс. Полицией проводятся мероприятия по установлению личности и задержанию подозреваемого», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы регионального ГУМВД.

18 сентября в соцсетях была размещена фотография установленного в городе памятника Владимиру Ленину, облитого красной краской, а также со сделанной красной краской надписью.

Памятник уже оскверняли в 2015 году.

Ранее сообщалось, что вандалы осквернили мемориал в честь освобождения Одессы.

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