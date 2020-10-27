Число инфицированных COVID в Сербии впервые превысило тысячу за сутки
- Reuters
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны, число заболевших увеличилось за сутки на 1053 человека и составило 40 880, с начала пандемии умерли 798 человек.
По данным ведомства, за сутки зафиксировано пять смертельных случаев из-за коронавируса, уровень летальности составляет 1,95%.
Тестирование на наличие инфекции за последние 24 часа прошли 9430 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 38 пациентов.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.