Число инфицированных COVID в Сербии впервые превысило тысячу за сутки

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Число инфицированных коронавирусом в Сербии впервые с начала пандемии превысило тысячу за сутки.
Число инфицированных COVID в Сербии впервые превысило тысячу за сутки
  • Reuters

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минздрав страны, число заболевших увеличилось за сутки на 1053 человека и составило 40 880, с начала пандемии умерли 798 человек.

По данным ведомства, за сутки зафиксировано пять смертельных случаев из-за коронавируса, уровень летальности составляет 1,95%.

Тестирование на наличие инфекции за последние 24 часа прошли 9430 человек. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 38 пациентов.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил об отсутствии планов останавливать экономику страны из-за роста числа случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.

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