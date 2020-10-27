Помпео провёл встречу с Моди

Госсекретарь США Майк Помпео провёл встречу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Об этом сообщается на сайте Госдепа.

Отмечается, что стороны «обсудили несколько вопросов, вызывающих глобальную и региональную обеспокоенность, по которым сотрудничают Соединённые Штаты и Индия, включая взаимодействие в сферах борьбы с COVID-19, безопасности и обороны».

Сообщается, что Помпео и Моди выступили за «продвижение всеобъемлющего, глобального стратегического партнёрства США и Индии и за расширение сотрудничества для содействия стабильности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и мире в целом».

В августе сообщалось, что Помпео обсудил ситуацию с коронавирусом с главами МИД Австралии, Бразилии, Израиля, Индии и Южной Кореи.