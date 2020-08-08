Помпео обсудил COVID-19 с коллегами из ряда стран

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил ситуацию с коронавирусом с главами МИД Австралии, Бразилии, Израиля, Индии и Южной Кореи.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

«Госсекретарь Помпео и его собеседники обсудили важность продолжения тесной координации по борьбе с пандемией COVID-19», — указано в тексте.

В ходе обсуждения была отмечена важность взаимодействия по вопросу открытия экономик.

Также была затронута тема совместных действий по недопущению новых пандемий в будущем.

Ранее Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи».