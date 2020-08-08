Помпео обсудил COVID-19 с коллегами из ряда стран
- Reuters
Об этом говорится в сообщении Госдепа США.
«Госсекретарь Помпео и его собеседники обсудили важность продолжения тесной координации по борьбе с пандемией COVID-19», — указано в тексте.
В ходе обсуждения была отмечена важность взаимодействия по вопросу открытия экономик.
Также была затронута тема совместных действий по недопущению новых пандемий в будущем.
Ранее Майк Помпео назвал Коммунистическую партию Китая (КПК) «центральной угрозой современной эпохи».