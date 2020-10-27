Володин отметил необходимость развития межпарламентского диалога БРИКС

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе шестого парламентского форума БРИКС заявил, что «назрела необходимость выработки регулярного механизма парламентского взаимодействия стран БРИКС, удобной для всей пятёрки формы парламентского сотрудничества».
Володин отметил необходимость развития межпарламентского диалога БРИКС
  • РИА Новости

«Движение мира в сторону многополярности требует максимального согласования интересов, а значит — парламентского равноправного диалога, поскольку именно так возможно обеспечить учёт и уважение всех мнений», — цитирует ТАСС Володина.

По его словам, «это главное условие для решения региональных проблем, преодоления глобальных вызовов».

Он заявил, что ежегодные парламентские форумы уже стали площадкой, на которой можно обсудить актуальную повестку и обменяться законодательным опытом. В связи с этим, как отмечает Володин, необходимо и дальше развивать межпарламентский диалог и искать новые форматы сотрудничества.

«Нам необходимо отстаивать общую позицию на международных парламентских площадках. Важно обеспечить справедливые и взаимовыгодные условия для участия наших стран в мировой торговле, вместе противостоять политике санкций и недобросовестной конкуренции», — добавил Володин.

Ранее сообщалось, что министры энергетики стран БРИКС по итогам встречи, состоявшейся 14 октября, одобрили дорожную карту энергетического сотрудничества до 2025 года.

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