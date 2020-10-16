Министры энергетики БРИКС согласовали план сотрудничества до 2025 года

Министры энергетики стран БРИКС по итогам встречи, состоявшейся 14 октября, одобрили дорожную карту энергетического сотрудничества до 2025 года.

Об этом сообщается на сайте саммита БРИКС.

«По итогам встречи министры одобрили дорожную карту энергетического сотрудничества стран БРИКС до 2025 года, которая стала первым комплексным документом, зафиксировавшим согласованные планы развития энергодиалога стран «пятерки», — говорится в сообщении.

Также министры энергетики «приняли коммюнике встречи, в котором в том числе подтвердили намерение укреплять стратегическое партнёрство в энергетике и сфере энергобезопасности, отметили важную роль всех видов энергии, включая ископаемые источники и ядерную энергетику».

Кроме этого, министры «подтвердили, что энергетический переход должен соответствовать национальным условиям и каждая страна должна определять оптимальную политику, не допуская навязывания моделей, которые не подходят странам БРИКС».

Ранее сообщалось, что Минэнерго России совместно с заинтересованными организациями проведёт Энергетическую неделю БРИКС 10—16 октября.